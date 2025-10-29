O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), pediu a atenção dos deputados estaduais a temas polêmicos, que podem causar desgastes à imagem da Casa em momento pré-eleitoral. Bruno chamou os colegas para reunião em sua sala, antes do início da sessão ordinária desta terça-feira, e apresentou um balanço de atividades parlamentares. Durante a conversa, descrita como “pedagógica”, pediu a atenção ao quórum das sessões e alertou que a vigilância em relação às emendas impositivas tende a aumentar cada vez mais, especialmente sobre aquelas destinadas a entidades e eventos.\nO chefe do Legislativo relatou que foi avisado por integrantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o alinhamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com a atuação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Outro ponto levantado pelo presidente da Alego foram as viagens internacionais e o uso do avião que está à disposição para o uso dos deputados.