O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), deve assumir, ainda em janeiro, a presidência estadual da federação Renovação Solidária, composta pelo PRD e SD. Costurado há meses, o acerto avançou nas últimas semanas de 2025. A previsão é a de que o acordo seja sacramentado no dia 13, para quando está agendada, em Brasília, uma reunião com a cúpula nacional dos dois partidos para definir arranjos estaduais.\nBruno só vai se filiar ao PRD na janela partidária, entre março e abril, mas esta coluna apurou que sua intenção é se valer, até lá, da possibilidade de o membro de uma sigla assumir o comando da comissão provisória de outra sem risco de incorrer em fidelidade partidária. O chefe do Legislativo goiano substituirá a deputada federal Magda Mofatto, que ficou à frente do PRD no estado por pouco mais de dois anos, até o dia 30 de dezembro. A parlamentar já foi comunicada da mudança.