O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), projeta para 2026 a maior taxa de reeleição de deputados estaduais “da história recente”. Segundo o parlamentar, a expectativa é de recondução de ao menos 30 dos 41 integrantes da Alego, o que representa um índice de 73%. “A maior reeleição será neste mandato. Da história eu não tenho como dizer, mas com certeza da história recente”, prevê.\nSua projeção contrasta com as eleições de 2022, quando 20 parlamentares se reelegeram. E qual o motivo? “São vários fatores. Mas cito as emendas impositivas, a presença dos deputados no interior, o funcionamento da Assembleia em horário ampliado (das 7 às 22 horas) e o Deputados Aqui (projeto itinerante, semelhante aos mutirões)”, detalha.\nBruno também cita as regras eleitorais em vigor, que definem a distribuição das sobras entre os partidos e candidatos que obtiveram votos equivalentes a pelo menos 80% e 20% do quociente eleitoral, respectivamente.