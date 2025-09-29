O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), prevê que o vice-governador Daniel Vilela (MDB) terá o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) como principal adversário na corrida pelo Palácio das Esmeraldas. Segundo ele, a disputa do próximo ano ficará polarizada entre o emedebista, que deve concorrer como candidato à reeleição, e o tucano, que confirmou sua pré-candidatura no fim de semana.\n“A população vai ter que escolher entre a continuidade da nossa gestão (do governador Ronaldo Caiado, do UB), representada pelo Daniel, ou retroceder a governos anteriores. Esse vai ser o debate da eleição”, avalia.\nE qual será o papel do senador Wilder Morais (PL), também citado como governadoriável? “Quanto mais o bolsonarismo se enfraquece no País, mais se enfraquece também a candidatura do Wilder. Não estou falando que enfraqueceu a direita, enfraqueceu o bolsonarismo. E a candidatura do Wilder representa o bolsonarismo. Isso é natural”, responde o deputado estadual.