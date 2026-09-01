Dados do Google Trends evidenciam que o interesse das buscas em Goiás se concentra na disputa pelo governo estadual, deixando a corrida ao Senado em segundo plano. De acordo com a plataforma, desde o início da campanha, em 16 de agosto, as pesquisas pelos principais candidatos às duas vagas no Congresso Nacional foram, em média, 45% menores do que aquelas pela corrida ao Palácio das Esmeraldas.\nAinda assim, o marco inicial da campanha elevou o interesse dos goianos na corrida, com o pico a partir de sexta-feira (28), com o início da propaganda na TV e no rádio. A principal alta foi em relação ao nome da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), em um movimento que a consolidou como a senatoriável que mais despertou curiosidade nas últimas duas semanas, à frente do deputado federal Gustavo Gayer (PL). O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) foi o terceiro mais buscado. O senador Vanderlan Cardoso, que busca a reeleição, foi o quarto.