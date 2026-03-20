O governador Ronaldo Caiado assumiu formalmente a presidência do PSD em Goiás. A comissão provisória passou a valer nesta quinta-feira (19), com vigência até 31 de maio de 2027, e dá pistas sobre a escolha do vice de Daniel Vilela (MDB), que disputará o governo estadual como candidato à reeleição.\nÉ que o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, se filiaram e aparecem como vogais na nova direção. Também cotado para o posto, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha já estava no PSD e é outro integrante da nova direção.\n“Com esse movimento, o governador indica que ele quer que o vice saia do partido”, comenta um aliado. “Não se assuste se o Luiz do Carmo (Podemos) também aparecer filiado”, completa. O senador Vanderlan Cardoso, que comandava a sigla, agora é um dos vice-presidentes, assim como o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).