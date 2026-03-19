Caiado oficializou a migração para o PSD em evento realizado em Jaraguá (Diomício Gomes / O Popular)\nO governador Ronaldo Caiado assumiu formalmente a presidência do PSD em Goiás. A nova comissão provisória da sigla passou a valer nesta quinta-feira (19) e terá vigência até 31 de maio de 2027.\nA nova direção da legenda também dá pistas sobre a escolha do vice de Daniel Vilela (MDB), que disputará o governo estadual como candidato à reeleição. É que o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, se filiaram e aparecem como vogais.\nTambém cotado para o posto, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha já estava no PSD. “Com esse movimento, o governador indica que ele quer que o vice saia do partido”, comenta um aliado. “Não se assuste se o Luiz do Carmo (Podemos) também aparecer filiado”, completa.