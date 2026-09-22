Candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado inicia nesta terça-feira (22) uma sequência de pelo menos quatro dias de campanha em Goiás, ao lado de seu sucessor, Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que busca uma cadeira no Senado.\nA tendência é que os atos eleitorais priorizem a Região Metropolitana de Goiânia e o Entorno do Distrito Federal (DF), onde Caiado encerrará o primeiro dia daquela que será a maior sequência de agendas no estado desde o início da campanha, em 16 de agosto. Após carreatas em Buriti Alegre e Morrinhos, ele terminará o dia com uma reunião política em Luziânia.\nO movimento vem em um momento no qual aliados têm pedido maior presença do ex-governador em sua terra natal, com o objetivo de impulsionar uma vitória de Daniel no primeiro turno e consolidar o favoritismo de Gracinha.