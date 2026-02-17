O governador Ronaldo Caiado (PSD) não tem admitido a possibilidade de ser candidato a senador por Goiás em nenhuma hipótese. A coluna apurou junto a governistas que, ao comentar nos bastidores a possibilidade de não ser candidato a Presidência da República, ele reforça a intenção de “rodar o Brasil” ao lado daquele que for escolhido por seu novo partido no lugar de disputar as eleições em Goiás.\nAlém do goiano, a sigla presidida por Gilberto Kassab conta com os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná) como presidenciáveis. De acordo com palacianos, a posição tomada por Caiado se deve principalmente ao fato de sua mulher, a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), já ter avançado com sua pré-candidatura a senadora.\nAlém disso, o próprio chefe do Executivo já ressaltou por diversas vezes o fato de já ter ocupado cadeiras nas casas do Congresso Nacional como justificativa para a falta de interesse em retornar ao parlamento.