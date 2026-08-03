Os últimos recados dados por interlocutores de Ronaldo Caiado (PSD) nos bastidores encerraram as poucas dúvidas que restavam a respeito de sua escolha para a vaga de vice na chapa de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). O ex-governador quer que o ex-secretário-geral de Governo Adriano da Rocha Lima (PSD), seu braço direito nos últimos sete anos e meio, ocupe o posto.\nNo entanto, governistas apontam que as reações do segmento evangélico vieram em tom acima do esperado por Caiado, deixando o cenário indefinido a dois dias da convenção da base, que será realizada na quarta-feira (5). Entre as possíveis repercussões do movimento contrário dos apoiadores do ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) está uma debandada do projeto de Gracinha Caiado (UB), que busca uma cadeira no Senado.\nOs sinais indicam que o revés não seria restrito às lideranças religiosas, alcançando outros grupos governistas. Não por acaso, a ex-primeira-dama embarcou para São Paulo neste domingo (2), ao lado do presidente da Associação Goiana dos Municípios, José Délio Jr. (UB), que será o coordenador de sua campanha.