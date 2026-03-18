O governador Ronaldo Caiado filiou a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, no seu novo partido, o PSD. Os dois integrantes do governo estadual ingressaram na legenda nesta terça-feira (17) e deixarão o governo no dia 31 de março, juntamente com Caiado, para serem candidatos a deputado federal. É certo que a chapa pessedista também contará com Ismael Alexandrino, que tentará a reeleição.\nA titular da Seduc comenta o movimento em entrevista a esta coluna. “É como se você fosse jornalista e te convidassem para dar aula amanhã. Você sabe como fazer, mas é algo novo. Eu sei de gestão pública, mas agora vou tentar um novo caminho, que é o Legislativo”, compara.\nAlém de Fátima e Pedro, outro integrante do primeiro escalão que deixará a administração estadual para disputar vaga na Câmara dos Deputados é Delegado Waldir. O presidente do Detran é presidente interino do União Brasil e deve permanecer na sigla.