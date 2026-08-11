Governador Ronaldo Caiado (UB) no evento de pré-campanha (Romullo Carvalho/Gov.GO)\nO ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) escolheu o Entorno do Distrito Federal (DF) para iniciar, no domingo (16), sua campanha presidencial, ao lado do governador Daniel Vilela (MDB) e da ex-primeira-dama Gracinha (UB), que são candidatos à reeleição e ao Senado, respectivamente. A agenda será iniciada às 9 horas e inclui uma carreata que passará por Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental, com encerramento em Luziânia, onde será realizado um comício com previsão de início às 16h30.\nA expectativa é a de que o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD), que também disputam o Senado pela base governista, participem do ato inaugural de campanha.