Ronaldo Caiado (UB) gravou uma série de sete vídeos que serão impulsionados nas redes sociais a partir de janeiro, com o objetivo de ampliar o nível de conhecimento do governador fora de Goiás e, obviamente, aumentar suas intenções de voto na corrida pela presidência da República.\nAs peças, com duração média de 1 minuto, foram pensadas pelo marqueteiro Paulo Vasconcelos e serão divulgadas nas páginas de Caiado e de seu partido, o União Brasil. Conforme apurado, o mote é divulgar “mudanças que ele fez em Goiás e também podem ser feitas no País”, passando por temas como segurança, saúde, educação e programas socais.\nUm outro vídeo deve explorar o antipetismo com o argumento de que apenas as facções cresceram nos 20 anos do partido no poder. As produções têm “espírito de pré-campanha”, com tom forte de crítica ao presidente Lula (PT), e também devem retomar a metáfora da caneta, utilizada na última pílula da propaganda partidária do UB, exibida em rede nacional.