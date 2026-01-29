O governador Ronaldo Caiado indica, em entrevista à coluna, que não há espaço para o senador Vanderlan Cardoso, seu antecessor na presidência do PSD goiano, buscar a reeleição pelo partido ou mesmo pela base governista. Segundo ele, a primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) seguem como os senatoriáveis da chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).\n“A opção nossa, dentro daquilo que está conversado em Goiás, é a candidatura de Gracinha com o Gustavo Gayer”, diz.\nEle também compara as pretensões de Vanderlan com a sua decisão de chegar a uma sigla que tem nos governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Júnior (PR) outros dois pré-candidatos a presidente da República: “O direito de querer existe para todos nós. Agora, eu estou dando um exemplo, estou entrando em um grupo de pretendentes a disputar a Presidência da República. Eu não entrei com a posição decidida. Esse sentimento de colocar o nome eu respeito, mas isso não é condicionante absoluta”, dispara.