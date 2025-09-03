O governador Ronaldo Caiado (UB) decidiu acionar o Judiciário em busca de repasses do Ministério da Saúde, via Sistema Único de Saúde (SUS), para ações do governo estadual. Trata-se de uma queixa antiga do goiano, que revelou a intenção de ir à Justiça nesta terça-feira (2), em reunião com prefeitos na Associação Mineira dos Municípios (AMM), em Belo Horizonte.\nO procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, afirma à coluna que a fase é de levantamento de documentos e informações, “com solicitação de notas técnicas aos órgãos”. Ele também adianta que a ação pode ocorrer com dois enfoques: “Se houver conflito federativo, é caso para o STF (Supremo Tribunal Federal). Se adotarmos estratégia de ação de cobrança, Justiça Federal”, explica.\nA administração caiadista apontou recentemente que o desfalque passa de R$ 1 bilhão, incluindo recursos para o Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal) e o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). Os valores estão sendo atualizados pela PGE.