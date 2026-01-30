Ao mesmo tempo em que dá novo fôlego a Ronaldo Caiado na corrida presidencial, a sua filiação ao PSD vem em contexto de avanço em uma estratégia de sufocamento de adversários em Goiás. Assim como fez em 2022, quando costurou várias alianças para isolar o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha, de quem agora é correligionário, o governador age para inviabilizar adversários de seu vice, Daniel Vilela (MDB), que disputará o Palácio das Esmeraldas.\nÉ o caso da aliança com o PL, que Caiado diz estar em fase final de articulação e pode tirar o senador Wilder Morais da disputa pelo governo. Não é diferente com o PSD. Até a costura finalizada na noite de terça-feira (27) com Gilberto Kassab, o destino da sigla em Goiás parecia incerto.\nO PSDB do ex-governador Marconi Perillo alimentava a expectativa de formar uma chapa com o senador Vanderlan Cardoso, que já sinalizou publicamente à oposição. Se o acerto ocorrer entre eles, será sem a estrutura da legenda, agora comandada pelo chefe do Executivo.