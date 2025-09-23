Ronaldo Caiado (UB) afirmou a aliados, em conversas reservadas, nesta segunda-feira (22), que os encontros da base governista visando as eleições de 2026 devem ser iniciados em janeiro e contarão com sua participação, apesar da intensificação da agenda fora de Goiás.\nOs eventos, que visam a mobilização de governistas em torno do nome do vice Daniel Vilela (MDB) como pré-candidato a governador, chegaram a ser previstos para este segundo semestre, mas foram adiados. Caiado defendeu que o momento é de trabalhar e realizar entregas de obras e benefícios, deixando a “política” para o próximo ano.\nO chefe do Executivo também voltou a reforçar que será grande seu empenho no projeto de Daniel, inclusive por conta dos possíveis impactos em seu projeto presidencial. “Ele reforçou que não pode perder a eleição aqui porque prejudica o projeto dele. Uma derrota aqui reflete no cenário nacional”, comenta um aliado do governador.