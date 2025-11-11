O governador Ronaldo Caiado (UB) convidou os deputados estaduais de sua base para um jantar que oferecerá na próxima terça-feira (18), no Palácio das Esmeraldas. A coluna apurou que um dos itens da pauta será a Lei Orçamentária Anual (LOA), que tramita na Assembleia Legislativa.\nCaiado pretende detalhar o risco de a proposta sofrer alterações de última hora, adiando o início do recesso parlamentar, previsto para 15 de dezembro, ou até mesmo encurtando o período no qual os parlamentares costumam viajar.\nUm dos pontos de incerteza é a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que foi uma das premissas para a elaboração do orçamento de 2026. O pedido foi entregue à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em junho e, apesar do otimismo da equipe econômica, a formalização do novo regime depende do governo federal. Detalhe: é consenso na Alego que o processo eleitoral foi antecipado e o cenário já é de dificuldade de quórum para a votação de matérias.