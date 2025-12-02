Na lista de primeiros compromissos do governador Ronaldo Caiado (UB), ao retomar suas atividades em Goiânia nesta segunda-feira (1º), após passar por procedimento cirúrgico em São Paulo, esteve a gravação de nova pílula para a propaganda partidária do União Brasil. O tema escolhido foi a segurança pública, a exemplo da primeira leva de pílulas produzida após o lançamento de sua pré-candidatura presidencial, exibida nas TVs de todo o país entre maio e junho.\nA produção da nova peça conta com a participação do marqueteiro Paulo Vasconcelos, contratado recentemente pelo UB para tocar a pré-campanha de Caiado, e defende o papel do estado no combate às organizações criminosas.\nA coluna apurou que, em sua fala, o goiano defende que o enfrentamento ao crime é possível com a adoção de medidas corretas. Ele emenda dizendo que foi bem-sucedido em Goiás e que é possível fazer o mesmo no Brasil.