O vereador Leo José definiu o calendário da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com previsão de votação definitiva para 15 de julho. A data coincide com o último dia de trabalhos dos vereadores e frustra articulação por antecipação do recesso parlamentar, um movimento que, conforme apurado pela coluna, conta com o apoio da mesa diretora.\nA cúpula da Casa trabalhava para construir uma agenda de votações, incluindo projetos de interesse do Paço Municipal, para encerrar as atividades mais cedo, garantindo aos parlamentares um prazo maior de dedicação exclusiva a seus projetos eleitorais. A previsão atual é a de que cerca de 20 dos 37 ocupantes de cadeiras na Câmara sejam candidatos neste ano, incluindo o presidente, Romário Policarpo (Cidadania).\nLeo confirma à coluna o interesse dos colegas em abreviar o encerramento do primeiro semestre, mas completa que não há condições práticas. “Para entrar em recesso, tem que votar a LDO e acredito que pode acontecer o contrário, e atrasar um pouco o recesso”, resume.