Entre medalhas, comendas, prêmios e diplomas, a Câmara de Goiânia acumula 75 honrarias, criadas desde 1979 e que tiveram alguma concessão nos últimos dez anos. As opções de homenagens tiveram um salto em 2023 e 2024, quando foram instituídas 25. E não parecem suficientes: este ano vereadores propuseram outras 10 comendas.\nA Casa fez levantamento recente sobre resoluções e decretos que criaram honrarias e chegou a mais de 100. Houve então um filtro sobre as homenagens “ativas”, considerando aquelas que tiveram entrega recente. Onze ex-políticos dão nome a comendas, de Pedro Ludovico a Iris Rezende. Há ainda homenagens a categorias profissionais e lideranças religiosas.\nEm 2012, quando o Legislativo tinha apenas 12 honrarias ativas, o então presidente Iram Saraiva propôs limitação, alegando “escala sem precedentes” e “banalização”. No ano passado, o presidente Romário Policarpo (PRD) apresentou projeto de resolução que limitava à mesa diretora o poder para criar honrarias, mas não foi adiante.