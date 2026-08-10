A Câmara de Goiânia volta do recesso parlamentar na terça-feira (11) em clima de eleições, mas com nove projetos de interesse do prefeito Sandro Mabel (UB) na pauta. Na lista de propostas “herdadas” do primeiro semestre está o Morar no Centro, que recebeu emendas em plenário e aguarda nova votação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.\nEstão no mesmo colegiado, presidido pelo oposicionista Luan Alves (MDB), as duas matérias que criam multas para pichadores e para pessoas ou empresas que descartam o lixo irregularmente na capital. Todas foram citadas a esta coluna pelo prefeito Sandro Mabel (UB) como prioridades para este início de segundo semestre.\nEnquanto isso, ao menos 18 dos 37 vereadores voltam à rotina de sessões de olho em suas campanhas para deputado estadual ou federal, incluindo o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), e o líder de Mabel na Casa, Wellington Bessa (Mobiliza).