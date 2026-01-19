Levantamento feito com base em dados da Câmara de Goiânia mostra que os projetos enviados pelo prefeito Sandro Mabel (UB) que foram aprovados em seu primeiro ano de mandato tramitaram, em média, por 68 dias na Casa. Esta coluna levou em conta, como marcos inicial e final, respectivamente, o protocolo das matérias e o envio do autógrafo de lei à Prefeitura, permitindo a sanção ou veto por parte de Mabel.\nDas 18 propostas analisadas, aquela que tramitou com maior lentidão pelos vereadores foi a do Programa Escola Viva. O texto ficou 203 dias na Câmara, entre 3 de janeiro e 23 de dezembro de 2025, e regulamenta o repasse financeiro para reformas de menor complexidade nas unidades educacionais.\nJá a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) levou 133 dias. Auxiliares de Mabel atribuem a demora à sua decisão de não ampliar espaços na gestão em troca de apoio dos parlamentares. “Como ele quer aprovar tudo no processo de convencimento, não dá para exigir que aconteça na nossa velocidade”, comenta um deles.