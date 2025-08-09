O futuro da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn segue indefinido a três dias do retorno das atividades da Câmara de Goiânia, marcado para terça-feira (12). De um lado, integrantes do grupo de 16 vereadores que endossou requerimento para iniciar as investigações garantem que o grupo segue coeso.\nAté mesmo os mais moderados apontam que eventual desmobilização só seria viável a partir de consenso entre todos os signatários. No entanto, integrantes do Paço Municipal asseguram ter em mãos quatro ofícios com solicitações para a retirada de assinaturas.\nO número é, em tese, suficiente para enterrar a CEI, mas o acerto teria sido para a utilização dos documentos apenas no caso de ampliação do número para sete, garantindo uma margem de segurança. Isso porque o bloco trabalha com a possibilidade de, em caso de baixas, conquistar imediatamente novos apoios aos trabalhos de investigação. “Caso retirem algumas (assinaturas), outras entrarão. Já ouvi alguns interessados”, garante um dos signatários.