A Câmara de Goiânia prolongou o recesso parlamentar em uma semana e só retomará as sessões no dia 11 de agosto. A decisão foi oficializada nesta terça-feira (14), em portaria assinada pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), e tem como pano de fundo as eleições deste ano.\nA justificativa adotada pela Mesa Diretora é a de que a semana prevista originalmente para a retomada dos trabalhos dos vereadores coincidiria com o prazo final das convenções partidárias.\nAssim como a Assembleia Legislativa, a Câmara figura na lista de locais procurados pelos partidos para os eventos de oficialização de suas candidaturas. O PDT, por exemplo, usará o Auditório Jaime Câmara, com capacidade para 300 pessoas, no dia 3 de agosto, um dia antes da data daquela que seria a primeira sessão ordinária caso não houvesse adiamento. O Mobiliza também requisitou o mesmo espaço para o dia 1º de agosto e a expectativa é a de que mais legendas façam o mesmo nos próximos dias.