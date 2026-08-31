Dados da plataforma Google Trends mostram que o início da campanha eleitoral impulsionou o interesse pelos candidatos ao governo estadual. Nos dias 14 e 15 de agosto, as buscas pelos nomes dos postulantes estavam praticamente zeradas. O movimento ganhou força no dia 16, marco inicial da disputa, com destaque para o governador Daniel Vilela (MDB), que tenta a reeleição.\nO emedebista manteve o maior interesse médio nas duas últimas semanas, com mais do que o dobro de pontos que o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e quase quatro vezes mais do que o senador Wilder Morais (PL). O ápice das pesquisas ocorreu entre 27 e 28 de agosto. As datas coincidem, respectivamente, com a divulgação da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, que apontou a liderança do chefe do Executivo na disputa, e com o início da propaganda na TV e no rádio.