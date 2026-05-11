O MDB de Daniel Vilela decidiu aplicar ao projeto de reeleição do governador a cartilha adotada pelo partido em Goiânia desde 2004, quando Iris Rezende voltou à Prefeitura pela primeira vez após a redemocratização. O modelo de campanha, replicado com êxito em todas as seis eleições municipais desde então, tem como base a utilização dos palanques móveis, que em 2024 percorreram oito rotas diárias de 20 quilômetros propagando o nome do agora prefeito Sandro Mabel (UB).\nAs ações são sempre encerradas com bandeiraços em pontos considerados estratégicos e também foram adotadas em 2022, quando o então governador Ronaldo Caiado (PSD) garantiu seu segundo mandato. O mapeamento já existe e é atualizado a cada ciclo eleitoral, sob a liderança de Paulo Ortegal (MDB), que foi braço direito de Iris e hoje atua como assessor especial da governadoria. O emedebista faz questão de ressaltar que o trabalho já rendeu sete vitórias na capital.