A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quinta-feira (9) projeto de resolução que cria mais 70 cargos comissionados na administração da Casa. A proposta original, da mesa diretora, tratava de regulamentação de intervalo para amamentação a servidoras da Casa e teve emenda aditiva em relatório do deputado Lincoln Tejota (UB) na Comissão de Constituição e Justiça. Ele incluiu artigo que transforma 6 cargos (2 símbolos ANI-8 e 4 DAI-14) em 76 vagas com salários menores, alegando que não haverá impacto financeiro.\nNo entanto, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 1 mil mensais, o que significa mais gastos de pelo menos R$ 840 mil por ano. O presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), diz que os cargos são de cotas dos deputados e que eles têm liberdade para aumentar a quantidade com a redução de salários.