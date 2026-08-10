Ernesto Roller, Marconi Perillo e o deputado estadual Gustavo Sebba juntos durante a filiação do ex-deputado estadual ao PSDB, em março deste ano (Divulgação)\nAnunciado candidato ao Senado na chapa de Marconi Perillo (PSDB), o ex-deputado Ernesto Roller, do mesmo partido, já foi processado e condenado em ação de indenização movida pelo próprio ex-governador. Durante um discurso, Roller chamou Marconi de “ladrão, safado e cachorro”.\nO episódio ocorreu em abril de 2014, quando Marconi era governador e se preparava para disputar o quarto mandato. O tucano acionou a Justiça após um ato político realizado em Formosa, principal base eleitoral de Ernesto Roller, sustentando que o ex-deputado havia atingido sua imagem e sua honra com declarações consideradas caluniosas, difamatórias e injuriosas.\nEm maio de 2018, o juiz Ricardo Teixeira Lemos, da 7ª Vara Cível de Goiânia, julgou procedente a ação e condenou Roller a pagar R$ 100 mil por danos morais.