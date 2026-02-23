A confirmação da candidatura a governador do senador Wilder Morais, que avançou na sexta-feira (20) com o anúncio de Ana Paula Rezende (PL), tende a reforçar a tese de que o vice de Daniel Vilela (MDB) precisará somar politicamente à chapa majoritária da base governista. Essa defesa ganhou força em meados de 2025 e se enfraqueceu na virada do ano, diante da perspectiva de uma aliança com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro em Goiás.\nFoi naquele contexto que o nome do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, primo do governador Ronaldo Caiado (UB), passou a ser citado mais uma vez como favorito. A leitura era que, diante de um cenário mais favorável à vitória de Daniel no primeiro turno, a lealdade a Caiado teria maior peso na escolha. Mantido o projeto de Wilder, governistas avaliam que uma composição que envolva um partido de grande porte e acene para um setor importante em Goiás se consolide como melhor caminho a ser seguido. Se encaixariam neste perfil políticos ligados ao agronegócio ou evangélicos.