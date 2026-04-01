Em um discurso de estreia marcado pela manifestação de compromisso com a continuidade da gestão de seu antecessor, Ronaldo Caiado (PSD), o governador Daniel Vilela (MDB) fez um aceno que parece trazer pistas de sobre seu projeto de reeleição. No trecho que ele chamou de “cereja” do pronunciamento na Assembleia Legislativa, Daniel fez um gesto ao público religioso.\nO mote foi a coincidência de sua posse com a Semana Santa, ressaltada por um amigo. “Esse amigo reforçou para que eu nunca esquecesse que, em sua passagem pela Terra, Jesus Cristo nos ensinou que devemos amparar e proteger, especialmente os mais pobres e mais necessitados. Cuidar dos doentes e dos marginalizados: esse é o papel do estado e será sempre o propósito do nosso governo”, afirmou.\nDaniel ressaltou a importância destas palavras e as escolheu como suas últimas na Alego. Vale lembrar que esse tipo de gesto ressoa junto a um eleitorado associado ao bolsonarismo, que será representado na corrida pelo Palácio das Esmeraldas pelo senador Wilder Morais.