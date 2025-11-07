Aliados de Gustavo Mendanha e integrantes do PSD avaliam que, dadas as condições atuais, sua permanência no partido é “muito difícil”. O pano de fundo para a constatação, que ocorre pouco menos de cinco meses após a filiação do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, é o embate interno com o presidente estadual da sigla, o senador Vanderlan Cardoso, que trabalha pela reeleição.\nEles são pré-candidatos ao mesmo cargo e passaram a se desentender após Vanderlan declarar que Mendanha se filiou em busca da vaga de vice na chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), o que o aparecidense nega.\nOs dois já não têm mais diálogo e há divergência até mesmo sobre possível vinda do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab a Goiânia. A visita, ventilada para os próximos dias, teria justamente o objetivo de pacificação, mas enfrenta resistências do dirigente estadual, que busca reforçar sua posição como responsável pelo comando local.