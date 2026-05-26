Vice-prefeita Cláudia Lira assume como prefeita interina de Goiânia a partir desta quarta-feira (Diomício Gomes / O Popular)\nA vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) não será candidata a deputada federal e, com isso, vai assumir o comando da Prefeitura de Goiânia a partir desta quarta-feira (27), quando o prefeito Sandro Mabel (UB) inicia viagem a Portugal, onde ele participará da primeira edição internacional da Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), com retorno previsto para 5 de junho.\nConforme estabelece a legislação eleitoral, a decisão impedirá Cláudia de concorrer nas eleições deste ano. A intenção de participar do pleito havia sido a justificativa para ela não assumir a prefeitura interina da capital há pouco mais de duas semanas, quando Mabel viajou para Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, o recuo abriu espaço para o vereador Anselmo Pereira (MDB) ficar na chefia do Executivo.