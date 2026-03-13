Deputado estadual Clécio Alves (Republicanos): aliado de Rogério Cruz critica medida do estado (Wesley Costa)\nO deputado estadual Clécio Alves (sem partido) vai se filiar ao PSDB do ex-governador Marconi Perillo para disputar a reeleição. A decisão foi tomada na noite de quinta-feira (12), quando ele se reuniu com integrantes de seu grupo político.\nClécio, que estava filiado ao Republicanos, diz ter levado propostas de cinco partidos a cerca de 500 apoiadores. Inicialmente, a preferência seria pelo PL. No entanto, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (13), há resistências entre aqueles que já integram a chapa proporcional da legenda, incluindo o deputado estadual Eduardo Prado.\n“A Ana Paula (Rezende, pré-candidata a vice-governadora) até convidou para ir para lá. Coloquei para meus apoiadores decidirem para onde iria. Dos 500 (presentes), quando eu mencionei o PL, só 10 pessoas disseram para eu poder ir para lá, justamente por essa situação. Na hora que eu coloquei o PSDB, a casa tremeu”, justifica.