Aliados de Wilder Morais enxergam com desconfiança os gestos recentes do deputado federal Gustavo Gayer, que, no último fim de semana, apontou o senador e presidente do PL como seu candidato a governador nas eleições deste ano. De acordo com bolsonaristas ouvidos pela coluna, a percepção é de que Gayer faz apenas movimentos públicos para amenizar desgastes acumulados por sua defesa anterior de uma aliança com a base governista, sem dar qualquer sinal, nos bastidores, de uma composição real com o correligionário.\nAo contrário, aliados apontam que o parlamentar mantém, longe dos holofotes, duras críticas a Wilder. Um dos casos citados é a ausência do governadoriável na votação que rejeitou o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), episódio que gerou fortes desgastes entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).