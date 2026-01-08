Integrantes do PL goiano apontam que a cúpula do bolsonarismo local inicia 2026 com a missão de apaziguar os ânimos para avançar nas tratativas para fechar aliança com o governador Ronaldo Caiado (UB) e seu vice, Daniel Vilela (MDB). Interessado em disputar o Senado na chapa que será encabeçada por Daniel, o deputado federal Gustavo Gayer tem dito a interlocutores que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu sinal verde para a composição.\nA mensagem teria sido repassada a ele pelo senador Flávio Bolsonaro (RJ). Os dois estiveram juntos nos Estados Unidos, nos últimos dias de 2025. Bolsonaristas ouvidos pela coluna apontam que Flávio teria reforçado a Gayer o interesse do pai em priorizar a eleição de senadores em todo o País, incluindo Goiás. No entanto, ele também teria apontado a necessidade de antes resolver as pendências com o presidente estadual do partido, o senador Wilder Morais, pré-candidato a governador, para só depois finalizar as conversas com Caiado.