Os QGs das campanhas do governador Daniel Vilela (MDB) e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que disputa o Senado, vão intensificar ações no Entorno do Distrito Federal (DF). A mobilização foi iniciada pelo ex-governador Ronaldo Caiado, que reuniu nove dos 11 prefeitos da região na segunda-feira (7), na sede do União Brasil.\nO presidenciável do PSD pediu maior engajamento nos projetos. Também ficou acertado que Daniel e Gracinha estarão mais presentes. Aliás, o próprio Caiado deve voltar a Goiás para participar de atos por lá no fim de semana. Os municípios próximos a Brasília somam mais de 1 milhão de eleitores e deram, em média, 63,4% dos votos ao antecessor de Daniel em 2022.\nQuase quatro anos depois e a pouco menos de um mês do primeiro turno, governistas dizem que pesquisas internas mostram dianteira do emedebista, mas com índices inferiores e um grande volume de indecisos. “Foi o Entorno que deu a vitória a Caiado no primeiro turno e queremos que isso se repita com o Daniel. É uma região onde ele tem muito potencial para crescer”, defende um membro da campanha.