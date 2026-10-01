Candidato ao Senado, o deputado federal Gustavo Gayer decidiu não utilizar o fundo eleitoral nas eleições deste ano, mas ajudou a viabilizar recursos para aliados com a cúpula nacional do PL. Conforme apurado e confirmado com múltiplas fontes na legenda, incluindo o presidente estadual, o senador Wilder Morais, que disputa o governo estadual, o parlamentar participou da indicação de repasses compatíveis com os valores que poderia ter recebido a bolsonaristas que disputam, principalmente, cadeiras na Assembleia Legislativa e que lhe pedem votos.\nVereadores em Goiânia, Willian Veloso e Coronel Urzêda receberam R$ 800 mil e R$ 400 mil, respectivamente. Dieyme Vasconcelos, vereador em Aparecida, também foi destinatário de R$ 400 mil, e Marco Aurélio Alves Nascimento, que foi secretário parlamentar do deputado e é conhecido como “Marquinho do Gayer”, recebeu duas transferências que somaram R$ 333 mil.