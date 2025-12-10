O projeto do Complexo Serra Dourada, que será lançado nesta quarta-feira (10), prevê a implantação de um parque linear com pista de corrida e ciclovia. A nova estrutura vai circundar todo o pátio do centro esportivo e fará a ligação do estádio e do Ginásio Goiânia Arena com outros equipamentos próximos, como o Parque das Crianças, que será “revisitado”, e um novo parque poliesportivo, a ser construído ao lado da área do Comando de Operações da Defesa Civil (Codec) e do Corpo de Bombeiros.\nO projeto prevê poucas intervenções na fachada do Serra, preservando o projeto arquitetônico de Paulo Mendes da Rocha. Internamente, serão realizados o rebaixamento do campo e a construção de novo fosso, além da extensão das arquibancadas na área da antiga geral, com construção de camarotes no nível do campo. A capacidade será de 40 mil torcedores em dias de jogo e 60 mil pessoas nos shows.