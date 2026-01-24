O governador Ronaldo Caiado (UB) aguarda a definição da aliança com o PL em Goiás para realizar o primeiro encontro da base governista, previsto para após o carnaval e encarado como uma das apostas para pré-campanha do vice Daniel Vilela (MDB) ao Palácio das Esmeraldas.\nDe acordo com integrantes do núcleo político palaciano, Caiado quer anunciar o acordo antes do evento, que será realizado em Jaraguá, para gerar uma maior mobilização de lideranças políticas. “Ele quer apresentar a chapa do Senado à base no primeiro encontro”, resume um aliado.\nAliás, Caiado gravou, nesta sexta-feira (23), vídeo com a deputada federal Magda Mofatto (PL) no qual faz referência direta à primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e ao deputado federal Gustavo Gayer (PL) como integrantes da chapa majoritária governista.\nEstão previstos, até junho, pelo menos 10 encontros em cidades-polo das principais regiões do estado. A expectativa é a de que o chefe do Executivo, que mantém seu projeto presidencial e pretende rodar outros estados, participe ao menos dos três primeiros.