Após a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), no fim de 2025, o governo estadual quitou a primeira parcela da dívida refinanciada com a União, no valor de R$ 12 milhões. O pagamento foi realizado no dia 15 de janeiro, juntamente com valores referentes a cinco contratos de dívidas que somaram R$ 86 milhões. Esses débitos eram garantidos e honrados pelo governo federal durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com ressarcimento parcial por parte do estado.\nA Secretaria Estadual da Economia estima que em 2026 desembolsará aproximadamente R$ 1,46 bilhão com o serviço total da dívida pública, que foi renegociada por um prazo de 30 anos, com correção pelo IPCA e juro zero dentro do novo programa.\nPor conta destas condições mais favoráveis, a pasta também projeta uma redução de cerca de R$ 590 milhões em relação ao que seria pago se Goiás permanecesse no RRF.