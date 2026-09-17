Os QGs das campanhas que estão na corrida pelo Palácio das Esmeraldas avaliam que há a tendência de o debate “esquentar” nas últimas duas semanas de campanha, com acirramento ainda maior nos últimos dias. Os primeiros sinais já começaram a ser dados.\nNa noite de terça-feira (15), o governador Daniel Vilela (MDB) e seu antecessor Ronaldo Caiado, presidenciável pelo PSD, aproveitaram a declaração do senador Wilder Morais (PL) sobre a instalação de câmeras nas fardas dos policiais militares para amplificar os desgastes enfrentados pelo bolsonarista. Wilder, por sua vez, inaugurou na TV uma série de pílulas nas quais ironiza os adversários Marconi Perillo (PSDB) e Daniel. Uma delas exibe dois bonecos de pelúcia em contraste com um porta-retrato com a imagem do candidato ostentando uma faixa de governador. “Isso é uma raposa. Isso é um gatinho fofo. E isso é um governador que não vai te contar uma historinha quando você perguntar quando vai fazer seu exame”, diz a peça.