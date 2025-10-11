A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) tem 1.536 funcionários cedidos a outros órgãos, sendo 237 sem qualquer relação com a Prefeitura da capital. A lista obtida pela coluna mostra 156 servidores em “outras prefeituras” e “outras secretarias”, incluindo gestão municipal do interior de São Paulo. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e a Câmara de Goiânia abrigam 17, cada. A Secretaria Estadual de Governo, 39. Na Assembleia Legislativa há outros 7 e, no Tribunal de Contas do Estado, 1.\nHá casos em que funcionários nunca deram expediente na Comurg. Os órgãos de destino são responsáveis pelo salário, mas a companhia é quem tem de arcar com a aposentadoria de toda a turma que atua fora. A direção diz que herdou o cenário de gestões anteriores e que ainda não definiu o que fará sobre cessões, mas sinaliza revisão.