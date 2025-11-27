Os consórcios Anhanguera Segurança e Fiscaliza GYN, que prestam serviços de fiscalização do trânsito de Goiânia, enviaram notificações extrajudiciais à Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) alertando sobre a possibilidade de paralisação dos serviços a partir desta sexta-feira (28).\nO motivo é a falta de pagamento pelos serviços prestados, que incluem o fornecimento de radares de velocidade e câmeras de videomonitoramento. O Anhanguera, que fez ameaça semelhante em setembro, aponta que tem R$ 7,9 milhões a receber, referentes a medições feitas entre junho e outubro. O Fiscaliza GYN cobra, por sua vez, R$ 3,5 milhões acumulados entre junho e outubro.\nProcurada pela coluna, a SET informa que o processo de pagamento inclui etapas que antecedem a liquidação financeira. “Os processos de medição já foram avaliados, e o órgão aguarda a etapa final de certificação para que os pagamentos possam ser realizados nos próximos dias e dentro da legalidade”, afirma a pasta.