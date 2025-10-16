Em meio a reativação e instalação de radares, além de mais fiscais nas ruas de Goiânia, os registros de contestações de multas de trânsito tiveram salto na capital em setembro, na comparação com os meses anteriores. Dados da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) apontam 1.074 protocolos de defesa prévia no mês passado. Nos três anteriores, houve de 507 a 680 contestações mensais. A reativação ocorreu em abril.\nNas redes, há queixas de condutores sobre multas indevidas, com supostos radares sem sinalização, erros em autuações e até registro de avanço de sinal vermelho que estaria verde. O titular da SET, Tarcísio Abreu, diz não reconhecer falhas em equipamentos, que afirma serem “novos e modernos”, e nega registro de multas em locais sem sinalização.\n“O que há é imprudência mesmo. As pessoas usam muito celular enquanto dirigem, não respeitam semáforo, não usam cinto”, diz. Tarcísio também afirma que o fato de radares não terem funcionado por nove meses - de junho do ano passado a março de 2025 - favorecem o sentimento de impunidade. A SET diz não ter consolidado dados sobre o número de multas registradas e o valor da arrecadação da Prefeitura com a rubrica nos últimos meses.