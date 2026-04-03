Eixo central do discurso apresentado por Ronaldo Caiado (PSD) nesta semana, o contraponto ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tende a prevalecer no conceito da comunicação da pré-campanha.\nAinda que sem mencionar seu adversário à direita, a exaltação de atributos como independência e experiência para lidar com os problemas do Brasil norteará o material que será impulsionado nas redes sociais, bem como as 40 inserções da propaganda partidária do PSD que serão exibidas entre abril e maio, todas protagonizadas pelo goiano. O conteúdo, é claro, será associado aos êxitos de sua gestão em Goiás, especialmente na segurança pública, e a seus índices de aprovação.\nSem citar a gestão de Jair Bolsonaro diretamente, Caiado explorou diversas vezes nesta semana o fato de o presidente Lula ter retornado ao poder em 2022, após a interrupção de um ciclo de quatro vitórias eleitorais consecutivas. “O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país”, disparou na segunda-feira (30), no lançamento de seu projeto, em São Paulo.