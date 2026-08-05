Adversários na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, o governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) confirmarão suas candidaturas nesta quarta-feira (5), no último dia de convenções partidárias.\nO emedebista vai embalar seu discurso de continuidade com uma mensagem de que os goianos vivem bem e têm orgulho do estado, e que sua missão é garantir que Goiás siga no caminho certo, mas avance em áreas como tecnologia, inovação e empregos para a população jovem. Com o mesmo conceito, a letra do primeiro jingle da campanha emedebista traz frases como “futuro seguro chegando” e “eu não vou andar para trás”.\nMarconi pretende, por sua vez, fazer um discurso incisivo de “contestação e comparação”. Segundo um integrante de seu QG, o tucano pretende contrapor a situação deixada por ele com a atual em diversas áreas, com atenção especial para a infraestrutura e a saúde. “Essa segurança de hoje não foi construída em dois mandatos. Ela vinha melhorando em uma sequência, mas parou desde que Daniel assumiu”, resume.