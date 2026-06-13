Apesar da presença em mais um encontro da base do governador Daniel Vilela (MDB) neste sábado (12), em Uruaçu, onde será apresentado como integrante da chapa majoritária, o presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, pode anunciar nos próximos dias o recuo de sua pré-candidatura a senador.\nO movimento envolve o seu deslocamento para a primeira suplência da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que está na corrida pelo mesmo cargo. Se avançar de fato, o acerto reduzirá de cinco para quatro o número de governistas de olho em uma cadeira no Senado.\nNos bastidores, Baldy passou a sinalizar a aliados, de maneira mais clara, que está “refletindo sobre essa possibilidade”. Nas mesmas conversas, o pepista fala no interesse em se dedicar ao projeto de Gracinha e às candidaturas da federação UB-PP, especialmente à do deputado federal Adriano Avelar (PP), conhecido como Adriano do Baldy. Ele também tem dito que pretende se oferecer para ajudar na coordenação da campanha de reeleição de Daniel.