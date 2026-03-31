Daniel Vilela (MDB) toma posse como governador nesta terça-feira com a intenção de apresentar, até junho, uma carteira de projetos com o objetivo de consolidar uma identidade para sua administração antes do início do período eleitoral. As ações, planejadas há cerca de um ano, serão ancoradas nas áreas de inovação e infraestrutura.\nUma das principais apostas é a estruturação de um ecossistema de serviços digitais e financeiros que foi apelidado internamente de “Pequi Bank”, mas não terá esse nome. O primeiro de seis módulos, esperado para este semestre, envolve a oferta de cartões de crédito e pré-pagos para o público em geral, com especificidades para servidores públicos. Futuramente, a plataforma vai agregar programas sociais do governo, linhas de crédito e leis de incentivo.\nA Goiás Fomento já realizou um chamamento público e avança com a análise de integridade do banco digital Stark Bank para assinar um contrato por oportunidade de negócio. Paralelamente, devem ser lançadas novas modalidades de financiamento destinadas a trabalhadores de aplicativos e pequenos produtores de assentamentos agrícolas.