Apesar de o assunto ser um dos mais comentados nos bastidores da política em Goiás, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirma, em entrevista exclusiva ao podcast Giro 360, que ainda não está pensando seriamente em quem será seu vice na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, em 2026.\n“Estou no processo de inteligência emocional e de (economia) de energia. Não vou sofrer por antecipação. Estamos enxergando tudo, estamos olhando, entendendo o cenário. Eu e o governador (Ronaldo Caiado, do UB) conversamos um pouco sobre isso, mas não é muito. Não precisa achar que a gente conversa disso todo dia”, responde ao ser perguntado sobre o tema.\nSegundo ele, o assunto será deliberado “um pouco mais para frente” e a decisão terá um “peso muito mais significativo” de Caiado, com possibilidade de escolha de nome do União Brasil. “Isso é natural. Eu, na condição de governador, ter um vice que represente também o partido governador (Caiado), que simbolize isso”, aponta.